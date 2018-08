BARRIÈRE, Marcel



À St-Bernard-de-Lacolle, le 12 août 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé accidentellement M. Marcel Barrière, fils de feu Olivier Barrière et de feu Marie-Jeanne Pomminville.Il laisse dans le deuil ses soeurs et frères feu Gisèle, Denyse (Pierre), feu Denis, Serge (Nicole) et Gabriel (Suzie), ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de St-Bernard-de-Lacolle, le samedi 18 août 2018 dès 8h30 suivi des funérailles à 10h.