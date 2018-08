BURELLE, Denise née Deslières



Le 9 août 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme. Denise Deslières, épouse de feu Florian Burelle.Elle laisse dans le deuil ses fils: Robert (Lucie Trudel), Yvon (Mireille Roy) et Daniel (Brigitte Raymond), ses petits-enfants: Stéphanie (David Lefebvre), Marie-Andrée, Chrystina (Simon Cuillerier), Pierre-Luc (Vanessa Ostiguy), ses arrière- petites-filles Laurence, Béatrice et Coralie, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie. 1559 Montarville, St-Bruno,le dimanche 19 août de 14h à 16h30 et 19h à 21h et le lundi 20 août à compter de 9h, suivi des funérailles qui seront célébrées en l'église St-Bruno, 1668 Montarville, St-Bruno à 10h.