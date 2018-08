3e lien à Québec : on n'en a pas besoin

A-t-on vraiment besoin d'un 3e lien à Québec? Je suis un automobiliste et je vis à Québec. Je fais environ 35 000 km par année sur les routes du Québec. Plusieurs fois par semaine, je prends le pont Pierre-Laporte en direction du Bas-St-Laurent ou de Montréal. Je ne compte plus les « lifts » donnés à fiston, à Québec même, comme à Lévis pour le soccer et les amis. Le trafic, je le « subis » quotidiennement. Malgré cela, je pense qu'on a besoin d'autre chose qu'un 3e lien autoroutier entre Québec et Lévis. Il est temps d'arriver au 21ième siècle !

Le 3e lien, est-ce réellement LA solution pour diminuer la congestion aux heures de pointe entre les deux capitales régionales?

Actuellement, les ponts reliant Québec et Lévis sont loin d’être saturés. Ils ont une capacité de 30 000 autos par jour, alors que 18 000 seulement les traversent à chaque jour. La congestion, bien réelle, ne serait-elle pas causée plutôt par les problèmes d’accès aux ponts? Pourquoi ça brette avant d’arrivée au pont Pierre-Laporte alors qu’on y roule facilement 70-90 km/heure quand on est rendu dessus?

Aucune étude sérieuse n’a démontré qu’un 3e lien réduirait la congestion. Au contraire, les études affirment que l’augmentation des infrastructures routières cause une hausse proportionnelle du trafic après quelques années. L’exemple de l’autoroute à 26 voies au Texas (Katy Freeway) le démontre bien : en 2014, 6 ans après sa construction, il prenait 51% plus de temps qu’en 2011 pour aller du centre-ville de Houston à Pin Oak, petite ville située à 200 km de la capitale du Texas.

De plus, à peine 30% des automobilistes lévisiens se dirigent sur la rive nord à chaque matin. À peine 4% des automobilistes de Québec font le trajet inverse. Plus précisément, moins de 1% des véhicules en provenance de la rive-sud, soit 6000 véhicules, se rendent à Québec, à l’est de l’autoroute Laurentienne.

Considérant que les coûts d’un 3e lien tourneraient autour de 4 milliards $ (le maire Labeaume a déjà parlé de 10 milliards!), est-ce que l’investissement en vaut la peine? Veut-on investir autant pour une population grande comme celle de Rivière-du-Loup? François Legault et son parti du « fini le gaspillage » est-il en train de vendre aux Québécois un projet à plus de 600 000$ par véhicule?

C’est totalement irréaliste! Que faire alors pour diminuer la congestion? Parce que le problème est réel.

Québec solidaire : le seul parti cohérent

Dans la campagne à venir, le PLQ, la CAQ et le PQ avanceront une forme ou une autre de 3e lien. Ils s’obstineront sur l’échéance, les coûts, l’emplacement, etc. Sans jamais se demander si on en a vraiment besoin.

Québec solidaire est clair depuis mai dernier : c’est non au 3e lien. Il misera plutôt sur le transport collectif : déjà il propose de réduire de 50% tous les titres de transport en commun au Québec.

Pour QS, il faut rendre attrayant les moyens de transports en commun pour que les automobilistes choisissent de les utiliser, entre autres parce que ça va prendre moins de temps et que « l’expérience » sera plus agréable que derrière un volant, pris dans le trafic.

Que faire alors?

Finalement, on a plutôt besoin d’un « autre » 3e lien, mais pas autoroutier comme il en a été question hier lors de la sortie du PLQ avec Véronyque Tremblay.

Pour réduire la congestion routière à Québec au XXIème siècle, on n’a pas besoin de plus d’asphalte, mais de plus d’autobus, de voies réservées, de pistes cyclables, d’un tramway et même d’un traversier plus efficace. Des stationnements incitatifs et des voies d’accès aux ponts mieux réfléchies, plus efficaces. Bref, pourquoi ne pas "optimiser" ce qu'on a actuellement avant de penser à construire un autre pont qui ne fera qu'accentuer le trafic?

Pour réduire la congestion sur les routes, il n’y a qu’un seul véritable moyen efficace : réduire le nombre de véhicules sur ces mêmes routes.

Oui, c’est vers là qu’il faut aller. Même moi, un automobiliste endurci, devrait penser sérieusement à réduire l’utilisation de mon auto. Mais pour cela, il faudra que c’en vaille la peine. Je suis convaincu que des milliers d’autres feraient comme moi.

On en aura encore pour un bon bout de temps encore avec des véhicules sur les routes. Mais quand il y en aura moins, ça me semble évident que le trafic nous fera moins sacrer.