FORGET, Rosine



Paisiblement et courageusement à Sainte-Thérèse, le 10 août 2018 à l'âge de 81 ans est décédée Rosine au sourire éternel, conjointe de André Forget depuis 63 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés Sylvie, Benoit (Doris), ses petits- enfants Laurence, Myriam (Benoit), Hubert (Alexandra), Élisabeth (Antoine) et Béatrice, ses arrière- petits-enfants: Cléo et Marcel, sa petite soeur de coeur Lise ainsi que plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie privée sera organisée à une date ultérieure.Nous souhaitons remercier le personnel du CLSC de Thérèse de Blainville ayant procuré un soutien toujours chaleureux à Rosine.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.Elle fut confiée au :105, BOUL. DESJARDINS ESTSAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934