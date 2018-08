BOULIANNE, David



De Saint-Colomban, à Montréal, le 9 août 2018, à l'âge de 41 ans, est décédé David Boulianne, fils de Marthe Lévesque et d'André-Pierre Boulianne.Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère Réjean (Linda Gauthier), sa filleule Joanie, sa nièce Janik, son amie de coeur Jessica et ses enfants Matis, Angélie et Noah, sa marraine Marie-Josée Lévesque, son parrain Gilles Boulianne ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 août de 9h à 12h et de 14h à 17h au salon de la:SAINT-JÉRÔME, SECTEUR SAINT-ANTOINE450 438-1234www.maisontrudel.caUn hommage lui sera rendu ce même samedi à 17h, au salon.La famille tient à remercier le personnel du département d'oncologie de l'Hôpital Maisonneuve Rosemont pour leurs bons soins.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de recherche sur le cancer.