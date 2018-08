PELLETIER, Jacques



À Longueuil, le samedi 11 août 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé Jacques Pelletier, fils de feu Thérèse Denis et Jean-Paul Pelletier.Il laisse dans le deuil sa conjointe Suzanne Giguère, ses frères et soeurs Nicole (Pierre Smith), Sylvie (Claude Delisle), André (Ghislaine Allard) et Claude (Josée Couture), ses beaux-frères Michel et Robert Giguère et leurs conjoints, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 17 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le samedi 18 août dès 9h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 12h en la chapelle du complexe.L'inhumation aura lieu le lundi 20 août 2018 à 10h15 au cimetière Le Repos St-François D'Assise pour ses proches parents.Des dons en sa mémoire à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.