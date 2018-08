BAILLARGEON, Jacques



À Saint-Jérôme, le dimanche 12 août 2018, nous a quittés à l'âge de 63 ans Jacques "Coco" Baillargeon, fils de feu Marcel Baillargeon et feu Béatrice Bougie, prédécédé par son épouse Hélène Bourassa.Il laisse dans le deuil ses soeurs Louise, Andrée, Suzanne (William Roach) et Christiane, son frère Guy (Louise Dubois), son beau-frère Roger Desrochers (feu Monique), plusieurs neveux et nièces ainsi que son grand ami de pêche Jean-Guy Laviolette.La famille vous accueillera au complexe funérairePRÉVOST, QC J0R 1T0le dimanche 19 août 2018 à 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Pallia-Vie.www.pallia-vie.ca