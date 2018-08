LANDREVILLE, André



À Montréal, le 11 août 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé André Landreville, époux de Jeanne Bourdon. Il rejoint ses frères Paul et Roger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Denise Landry) et Francine, ses petits-enfants Janik, Valérie (leur mère Diane Desmarais) et Évelyne, ses arrière-petits-enfants, son frère Robert (Simone), ses soeurs Lise (Jean-Marc) et Thérèse (feu Claude), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le dimanche 19 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que le lundi 20 août dès 11h au Complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, rue Beaubien est, Montréal.Les funérailles auront lieu le lundi 20 août à 13h30 en l'église Marie-Reine-des-Coeurs, 5905, rue Turenne, Montréal.