LEDUC, Jean-Claude



Le 11 août dernier, est décédé M. Jean-Claude Leduc, époux de feu Lise Tremblay.Il laisse dans le deuil ses enfants Philippe (France), François et Anne-Marie ainsi que ses petits-enfants Maude (Raphaël), Marion et Colin.Il sera aussi manqué par plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le dimanche 19 août à partir de 9h30 à la2125 NOTRE-DAMELACHINEUne cérémonie suivra à 11h en la chapelle de la résidence.Au lieu de fleurs, la famille apprécierait un don commémoratif au nom de M. Jean-Claude Leduc à la Fondation Cité de la Santé.