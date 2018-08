RACINE, Jean-Paul



Au Pavillon Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, le 13 août 2018, est décédé à l'âge de 92 ans, M. Jean-Paul Racine, veuf de Mme Fernande Mathieu, qui demeurait à St-Hyacinthe. Il était le fils d'Aimé Racine et de Laurence Guertin.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: feu Gaston (Béatrice Lamoureux), Réal (Pierrette Chevalier), feu Camille (Thérèse Dubé), Jeanne-D'Arc (feu Julien Carbonneau), Gérard (feu Cécile Trudeau), Mariette, Roland (Solange Lussier), feu Aurèle (feu Simone Carrière), Georgette (feu Victor Cusson), André, feu Frère Réginald, Guy (Odette Angers), Léon (Colette Gingras), Thérèse (feu Jacques Gingras) et Agathe (Gilles Bouvier). Il laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Mathieu: feu Rose-Aimée (feu Gaston Lalonde), feu Réjeanne, Jean-Paul (feu Rose-Ange Duphily), feu Roméo, Thérèse (feu Marcel Brodeur), Jeannine, Yvon (Monique Benoit), feu Marcel, Gisèle (Benoit Côté), Gilles (Micheline Lapointe), Jean-Claude et feu Louise; plusieurs neveux, nièces; ses filleules Nicole et Guylaine Racine ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis.La famille désire remercier tout le personnel du département de cardiologie de l'Hôpital Honoré-Mercier pour les bons soins prodigués.Monsieur Racine sera exposé le dimanche 19 août de 14h à 17h et de 19h à 21h à la1115, GIROUARD OUEST, ST-HYACINTHEwww.dignitequebec.comLes funérailles seront célébrées en l'église Ste-Rosalie le lundi 20 août à 10h30, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Simon. Lundi, le salon ouvrira dès 9h.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.