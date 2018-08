LEDUC, Marie-Thérèse, fdls

(Sr Gilberte de l'Assomption)



À Montréal, le 6 août 2018, est décédée, à l'âge de 87 ans, dont 67 de vie religieuse, Sr Marie-Thérèse Leduc, Fille de la Sagesse.Née à Verdun, Québec, elle était la fille de feu Charles-Édouard Leduc et de feu Gilberte Faille. Son parcours professionnel débute en Haïti où elle exerce sa profession d'infirmière quelques années. De retour au pays, elle oeuvre dans divers domaines et responsabilités, à Val d'Or, Nicolet, Montréal, toujours avec enthousiasme et compétence, inspirée par sa foi et son dévouement.Outre ses consoeurs, Filles de la Sagesse, Sr Marie-Thérèse laisse dans le deuil ses soeurs Louise et Suzanne, son frère Pierre ainsi que d'autres proches, dont des neveux et nièces et des ami-e-s.La dépouille sera exposée le vendredi 17 août 2018, à compter de 14h30, à la5655, rue De Salaberry, MontréalUn rassemblement de prière aura lieu le soir même à 19h30.Les funérailles seront célébrées le samedi 18 août 2018, à 10h, en la chapelle du même endroit. L'inhumation suivra au cimetière de Dorval, paroisse de La Présentation de la Sainte-Vierge, 665, avenue de l'Église, Dorval, Qc.