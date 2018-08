ROBIDOUX, Jean-Denis



De Rivière-Rouge, le 3 août 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Jean-Denis Robidoux.Il laisse dans le deuil ses enfants Marcel (Marie-Josée), Francis et Karine, ses petits-enfants Zachary et Arianne, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Rivière-Rouge, le jeudi 16 août 2018 dès 13h30. Les funérailles auront lieu le jour même à 14h, suivies de l'inhumation au cimetière de Ste-Véronique.