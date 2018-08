LAMARRE, Robert



À St-Jean-sur-Richelieu, le 11 août 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé Monsieur Robert Lamarre, époux de Madame Bérangère Gagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Caroline (Martin), ses deux petits-enfants Cédric et Samuel, sa soeur et ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 18 août 2018 de 9h à 13h au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu ce même jour à 13h en la chapelle du complexe et suivies de la mise en terre au cimetière de Joliette, 1069 rue Lépine, Joliette, Qc.