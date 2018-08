LESSARD, Rita



Nous vous annonçons le décès de madame Rita Lessard, le 11 août 2018, à l'âge de 79 ans. Elle fut l'épouse de feu monsieur Pierre Lemieux en premières noces et de feu monsieur Gérard Couture en secondes noces.Elle vivra toujours dans le coeur de ses filles, Julie (Claude Vallières) et Nathalie (Alain Savard), de ses petits-enfants Mikaël (Marie-Clare), Sabrina (Greg), Katia (Serge) et Natasha, de ses arrière-petits-enfants Sam et Elyse-Clare, de ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces et de ses très nombreux ami(e)s.La famille vous accueillera en la salle Paul-Émile Borduas du:McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 19 août 2018 de 12h30 à 16h30. Suivra une cérémonie en l'honneur de Rita à 16h30 en la chapelle Ozias-Leduc du complexe et vous êtes tous conviés à vous joindre à nous par la suite pour un goûter, avec du vin bien sûr (demande de Rita) pour célébrer la vie !Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'une de ces fondations:Opération enfant soleil(www.operationenfantsoleil.ca)Fait un voeu Canada ''make a wish''(faisunvoeu.ca)Fondation Lucie et André Chagnon(www.fondationchagnon.org)