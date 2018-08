LANTEIGNE DAGENAIS

Brigitte



À Beauharnois, le 12 août 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Brigitte Lanteigne, épouse de feu M. Fernand Dagenais, fille de feu Thomas Lanteigne et de feu Vitaline Lanteigne.Elle laisse dans le deuil ses enfants Mario, Johanne et Guylaine (Alain Grenier), ses petits-enfants: Natacha, Vincent, Édith, Mikael, Alexandre, Maude et Benjamin, ses arrière-petits-enfants: Alycia, Kayla, Skylar et Lexi, ainsi que parents et amis.Exposée le vendredi 17 août de 13h à 14h45 au salon funéraire585, RUE ELLICEBEAUHARNOIS, QC(450) 373-3636 www.jalarin.comLes funérailles suivront à 15h en l'église St-Clément, 183, chemin St-Louis, Beauharnois.