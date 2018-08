CREVIER, Johanne



De Terrebonne, le 11 août 2018, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Johanne Crevier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (Simon) et Donovan, le père de sa fille M. Bruno Benny ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 20 août de 19h à 22h au:756, RUE ST-LOUISTERREBONNEUn hommage lui sera rendu cette même soirée à 20h30 au salon.Ses enfants tiennent à remercier chaleureusement M. Réal et Mme Lucille Filion, pour leur accompagnement et leur soutien au cours des derniers mois.