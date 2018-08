KOTHAWALA, Marie-Thérèse



(née Loignon)Une lumière resplendissante s'est éteinte à la levée du jour en ce samedi du 4 août de l'An de Grâce 2018. Marie-Thérèse représentait plus qu'une simple lueur d'espoir. Son rayonnement n'avait d'égal que le dévouement qu'elle a consacré durant plus d'un demi-siècle à son mari aujourd'hui inconsolable, Percy; à sa fille adorée Anne (John); ainsi qu'à ses deux merveilleux et combien aimants petits-enfants, Éric et Justin pour qui Marie-Thérèse était une grand-mère extraordinaire.Thérèse savait reconnaitre la bonté en chacun de nous. Tournée vers les autres, sa chaleur et sa compassion ont touché tous les membres de sa famille comme bon nombre d'amis et connaissances.Ceux qui l'ont côtoyée ont su reconnaître son courage et sa détermination malgré les graves séquelles d'une douloureuse chirurgie contre le cancer dont elle a si longtemps souffert, sans jamais s'en plaindre.L'éblouissante lumière, qu'elle était pour sa famille, Thérèse restera gravée dans la mémoire de tous comme étant une femme affable et aimante, un exemple remarquable pour des générations à venir.La célébration de vie aura lieu à 10h30 le samedi 18 aout 2018 à la chapelle de La Résurrection (4601 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal).Au lieu de fleurs, la famille souhaite une contribution au Princess Margaret Cancer Foundation.(www.thepmcf.ca)