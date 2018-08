SAVOIE (Lavallée), Élisabeth



À St-Jérôme, le 4 août 2018, est décédée, à l'âge de 81 ans, Mme Élisabeth Lavallée, épouse de M. Paul Savoie.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Éric (Lucie Gauthier), ses petits-enfants Shaun et Celeste, ses frères et soeurs, Cécile, Jean-René (Monique Légaré), Georges (Pierette Houlné), Nicole (feu Marcel Robert) ainsi que d'autres parents, neveux, nièces et amis.Afin des respecter ses dernières volontés, elle ne sera pas exposée.suivra l'inhumation au cimetière.La famille vous recevra par la suite afin de partager les bons moments passés avec elle.