Apprendre à vivre avec peu

Je n’ai ni voiture, ni appartement luxueux, ni vêtements griffés, ni rien qui pourrait s’apparenter à la richesse. J’ai eu une enfance difficile dont je me suis sortie victorieuse en m’éloignant des miens pour ne pas qu’ils me contaminent avec leur façon mesquine et vulgaire de composer avec la vie. J’ai étudié aussi loin que j’ai pu avec le peu de moyens dont je disposais. On ne m’a rien donné gratuitement mais je n’ai jamais non plus rien volé à personne.

J’ai 85 ans aujourd’hui et aucun de mes deux enfants ne me parle depuis que leur mère est morte. Il semblerait que nous ayons elle et moi, manqué à nos devoirs en ne les gâtant pas dans leur jeunesse et en les privant de ce que tous les voisins avaient. Je ne suis pas sur la paille mais je subsiste avec l’aide des œuvres collectives. Que pensez-vous de tels enfants?

Un homme heureux

Difficile de vous répondre avec si peu d’informations. Les relations entre parents et enfants étant si complexes, et la vérité des uns se confrontant à la vérité des autres, vous seul pouvez savoir si vous avez manqué. Il ne vous reste qu’à vivre avec ce qui vous appartient.