Beausoleil saura rapidement s’il a gagné son pari

RIMOUSKI | Bien qu’il compte sur Alexis Lafrenière pour remplir les filets adversaires, Serge Beausoleil devait absolument améliorer son attaque s’il désirait rivaliser avec les puissances de la LHJMQ cette saison. Le camp d’entraînement de l’Océanic dictera si le directeur-gérant et entraîneur-chef a remporté son pari.

La formation du Bas-Saint-Laurent accueille depuis hier 52 joueurs, dont 21 vétérans possédant de l’expérience dans le circuit Courteau.

Acquis lors du repêchage de juin à Shawinigan, Olivier Garneau et Cédric Paré se joindront à Lafrenière dans les prochains jours. Beausoleil avait lui-même pointé son offensive comme l’un de ses talons d’Achille, le printemps dernier, pour expliquer la troisième élimination consécutive de son équipe au premier tour des séries éliminatoires. Ces transactions allaient dans ce sens.

«Garneau joue sur 200 pieds. Il a marqué 23 buts (en 2017-2018 avec les Remparts) et il vend cela chère la livre. Paré veut signer un contrat professionnel et il arrive à un moment de sa carrière où il veut contribuer davantage. Il n’y pas de limites à ce qu’il peut accomplir sur une patinoire», estime le pilote de l’Océanic.

Serge Beausoleil se donnera du temps pour identifier ses trios. Les quatre rencontres préparatoires de la prochaine semaine contre les Remparts et les Cataractes lui permettront de détecter les affinités de tout un chacun.

«On va mettre les forces ensemble et on va regarder où la chimie s’installe. On a un top 9 très solide. C’est certain que tout le monde va lever la main pour jouer avec Lafrenière, mais il y a aussi Dmitry Zavgorodniy, Carson MacKinnon, Anthony Gagnon et Jimmy Huntington», indique Beausoleil.

Peu de temps pour faire bonne impression

Avec autant de vétérans chez l’Océanic, les recrues possèdent peu de marge de manœuvre pour gagner l’un des rares casiers disponibles dans le vestiaire du Colisée Financière Sun Life.

«C’est intimidant d’arriver dans une organisation professionnelle. Les jeunes doivent oublier cela et mettre sur la glace tout ce qu’ils ont. Il y a toujours des surprises et des invités comme Louis-Philippe Denis et Nathan Ouellet ont réussi à se tailler des postes dans le passé. Tout est possible», estime Serge Beausoleil.

Par ailleurs, Radim Salda ne se rapportera pas immédiatement au camp de l’Océanic. Un problème contractuel et sa participation au camp préparatoire de la République Tchèque en vue du championnat mondial junior empêchent le défenseur de 19 ans de s’amener avec sa nouvelle formation.

Après un premier entraînement tenu hier en fin d’après-midi, les recrues retourneront sur la glace ce matin avant de s’affronter en soirée dans le traditionnel match bleus contre blancs. Un mini-tournoi à trois contre trois est aussi prévu à l’horaire demain. L’Océanic ouvrira son calendrier préparatoire dimanche après-midi contre les Remparts à Rimouski.