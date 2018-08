BFF Challenge: Livia Martin et Marika Bastarache défient leur amitié

Pour notre troisième challenge mettant en vedette des meilleures amies inséparables, on a invité la charmante Livia Martin avec sa best Marika Bastarache (oui, oui, la sœur de Marina) à répondre à un questionnaire salé afin de savoir si elles se connaissent par cœur.

De leur move de danse signature à leur chanson préf qui les unissent en passant par le film qui les fait pleurer à tout coup, les BFFs partagent tous leurs secrets entourant leur amitié.

Psst!... Les filles nous révèlent leur pire brosse ensemble et on est vraiment sous le choc!

