GRENIER, Jean-Pierre

"Johnny"



À Dollard-des-Ormeaux, le mercredi 8 août 2018, à l'âge de 74 ans et 7 mois, est décédé M. Jean-Pierre "Johnny" Grenier, époux de Mme Nicole Nadeau Grenier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux filles Martine (Claude) et Sylvie (Sylvain), ses petites-filles Lydia et Sabrina, ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses frères et ses soeurs, son grand ami Robert Stedman, son filleul Simon Nadeau, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 août 2018 de 12h à 17h à laUne cérémonie en sa mémoire suivra à 17h en la chapelle de la maison funéraire.En sa mémoire, des dons à Diabète Québec seraient appréciés.