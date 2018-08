PROULX, Germain



À Laval, le 11 août 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Germain Proulx, époux de feu Mme Émilienne Lemelin.Il laisse dans le deuil ses enfants: Lise, Robert (Johanne), Nicole et Normand (Carole), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannot, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 août de 14h à 16h au:3495, BOUL. DAGENAIS OUESTFABREVILLE, LAVAL450-473-5934Une cérémonie hommage aura lieu le même jour à 16h au salon et sera suivie de la mise en columbarium de l'urne.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.