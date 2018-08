Cara Delevingne et Ashley Benson de «Pretty Little Liars» confirment leur couple avec un baiser

Cara Delevingne et Ashley Benson ne cachent plus leur amour, elles qui ont été photographiées deux fois en deux jours alors qu'elles étaient en pleine séance de minouchage.

Une publication partagée par Ashley Benson (@ashleybenson) le 3 Mai 2018 à 2 :14 PDT

La rumeur voulant que la mannequin et l’actrice forment un couple date d’il y a quelques mois, mais elle semble s’être confirmée au courant des derniers jours, maintenant que les deux femmes ne cachent plus leur amour.

Cara et Ashley ont d’abord été vues en train d’échanger un baiser à l’aéroport, puis 24 heures plus tard, dans les rues de Londres.

Une publication partagée par Pretty Little Liars 💗 (@prettylittleliars_lovve) le 14 Août 2018 à 9 :49 PDT

Les deux actrices seraient tombées sous le charme l’une de l’autre sur le plateau de tournage de Her Smell, où elles tiennent toutes les deux la vedette. Avant de former un couple avec Ashley Benson, Cara Delevingne a partagé sa vie avec St. Vincent et Paris Jackson, pendant quelque temps. De son côté, Ashley a été vue avec l’acteur Chord Overstreet et le producteur Ryan Good au cours des dernières années.

Longue vie aux amoureuses!