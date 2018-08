Champion, Eleider Alvarez reste le même

Eleider Alvarez maintient que sa vie n’a pas forcément changé depuis qu’il a hérité de la ceinture de champion du monde des mi-lourds de la WBO. Après tout, le pugiliste d’origine colombienne a seulement fait trembler les colonnes du temple de la boxe.

Le 5 août dernier, le Montréalais de 34 ans s’est finalement approprié le titre qu’il convoitait depuis son arrivée au Québec en 2009 en envoyant l’indomptable Sergey Kovalev au tapis à trois reprises au septième round.

Et pourtant, Alvarez insiste encore, sourire aux lèvres. Rien n’a changé.

«C’était une belle grosse émotion parce que c’était la première fois que tout le monde de la boxe voyait un boxeur comme Kovalev sur le tapis», a évoqué le protégé de l’entraîneur Marc Ramsay.

Rien n’a changé sauf peut-être pour la tonne d’entrevues à laquelle son entourage et lui sont soumis depuis qu’il a renversé le «Krusher», détenteur du titre WBO de 2017 à 2018.

«Je pense que le téléphone [...] n’a pas arrêté de sonner à cause de toutes les demandes d’interviews», a précisé celui qui tient à n’en refuser aucune. «Une amie m’a demandé si je me sentais différemment quand j’allais dormir, et je lui ai répondu la même chose. Je me sens de la même façon.»

Sur le point de partir à Bogotá, capitale de la Colombie pour célébrer auprès de sa femme Jessica, de sa fille de neuf ans Alda Eliza et de ses proches, Alvarez peut finalement «se dire champion». En rétrospective, il a quand même dû attendre deux ans avant d’obtenir son premier combat de championnat du monde.

«La vie de ma famille n’est pas très tranquille maintenant. Tout le monde les a appelés, tout le monde est allé chez moi pour faire des entrevues. Ils sont très fatigués aussi, souligne-t-il. La vie des champions et des stars est très difficile», lâche-t-il en riant.

Quant au combat que bien des amateurs de boxe attendent entre le nouveau champion et Adonis Stevenson, Alvarez se fait discret. «Comme je l’ai toujours dit, je n’ai pas envie de parler de lui parce que ce serait lui donner de l’importance. Je ne veux pas lui en donner», a-t-il commenté à l’égard de Stevenson, dont il a refusé de mentionner le nom.