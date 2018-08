Chocolato : une véritable</br>« success story » québécoise

Trois ans après sa naissance à Sainte-Foy en août 2015, Chocolato connaît une croissance fulgurante, exploitant déjà 17 succursales, notamment à Brossard, Terrebonne et Belœil, sans compter l’ouverture prochaine d’une succursale sur l’Île de Montréal dès le début de 2019.

Croisement heureux entre chocolaterie et crèmerie, Chocolato, c’est une destination 12 mois par année. Que ce soit pour y déguster un cornet trempé dans du véritable chocolat, pour savourer un chocolat chaud fait de chocolat 100 % pur ou pour s’y procurer une panoplie de cadeaux chocolatés et, Chocolato est l’endroit tout indiqué pour ceux qui désirent se sucrer le bec, en toutes saisons.

Un menu qui fait rêver !

Chez Chocolato, les possibilités sont infinies pour créer sa gâterie sur mesure. « On a élaboré un menu et des produits qui font naître des étoiles dans les yeux des clients », indique Guyaume Arseneault, partenaire du Groupe Blanchette, franchiseur derrière la bannière.

Les 20 choix de trempages faits de chocolat 100 % pur – le plus grand choix de l’industrie – se dégustent non seulement sur une crème molle, un gelato, ou un sorbet, mais se savourent également en coulis sur de décadents desserts maison, en chocolat chaud et mokaccino, et même en fondues à déguster sur place ou pour emporter. Au plus grand plaisir des amateurs de chocolat : le double trempage est permis, et on peut même agrémenter notre gâterie d’une sélection de friandises parmi 20 variétés. « Ici, pas de limite aux combinaisons, tout est permis pour se gâter. », ajoute Guyaume Arseneault.

Une nouveauté qui fait jaser

Loin de se limiter d’offrir, selon plusieurs, le meilleur chocolat au monde, l’entreprise s’est une fois de plus distancée de ses plus proches rivaux en offrant une toute nouvelle gamme de produits glacés : les Sundaes Royal, disponibles en 10 saveurs décadentes. Un succès monstre s’ensuivit, rendant les Sundae Royal la gâterie glacée la plus prisée de l’été. Sucrés et salés, croquants et chocolatés, aux goûts de fruits ou d’érable, tous y trouvent leur compte parmi la sélection de saveurs décadentes. À chaque dent sucrée son Sundae Royal !

Sur Sainte-Catherine cet hiver

Chocolato planche actuellement sur sa grande rentrée dans la métropole, prévue pour le début de 2019. Sa toute nouvelle succursale sera située sur la rue Sainte-Catherine, près du Quartier des spectacles.

Le succès instantané de la chaîne à chaque endroit où une nouvelle succursale s’implante (Québec, Mauricie, Outaouais, région de Montréal) permet de prévoir pour la fin de l’année 2019 plus d’une trentaine de succursales au Québec et au-delà de 400 employés. « Un concept local, faisant rouler l’économie d’ici et employant des gens au Québec. » souligne avec fierté Guyaume Arseneault.

Le Groupe Blanchette ajoute donc une réussite de plus à son palmarès, lui qui est entre autres à l’origine des populaires restos-bars Shaker Cuisine & Mixologie (cocktails, tartares et burgers gourmets), restaurants Thaïzone (vendu à MTY en 2013), boîtes à chansons La P’tite Grenouille, magasins de suppléments Planète Nutrition, comptoirs de restauration rapide TARTAR Station et plus encore.

Information

groupeblanchette.com/franchises/chocolato

chocolato.ca

418 686-0069