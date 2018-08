Chris de Burgh de retour à Montréal

À peine un an après son dernier passage à la salle Wilfrid-Pelletier, qui remonte à l’automne 2017, Chris de Burgh sera de retour à Montréal, les 24 et 25 septembre prochains, au Théâtre St-Denis 2.

Si, l’an dernier, le chanteur était accompagné de son groupe, dans le cadre de sa tournée canadienne «A Better World», cette fois, Chris de Burgh se produira en solo, en formule intime. Avec ses guitares et son piano, il interprètera ses plus grands succès en toute simplicité, lui qu’on sait très attaché au Québec.

Les billets pour les concerts de Chris de Burgh au Théâtre St-Denis 2 seront en vente vendredi, le 17 août, à 10 h, à la billetterie du Théâtre St-Denis (www.theatrestdenis.com) ou sur Ticketpro (www.ticketpro.ca). Des forfaits VIP incluant une rencontre avec l’artiste sont disponibles.