Comment éviter le stress et le blues de la rentrée ?

Le retour l’école pour les enfants (et au travail pour les parents) est souvent synonyme de stress et de moral en baisse. Comment rendre cette période moins difficile à vivre ?

Selon une enquête réalisée en 2016 par l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, un Québécois sur quatre serait sérieusement déprimé par la rentrée. Et près de 20 % des travailleurs rentreraient de vacances plus stressés qu’ils l’étaient avant l’été !

Un changement d’humeur explicable

En termes médicaux, on parle de « trouble affectif saisonnier ». Cette sensation de déprime ambiante répond en fait à des mécanismes psychologiques identifiables.

Pour Marc Doucet, psychologue à la clinique externe de psychiatrie de l’Hôpital Jean-Talon, il est tout à fait normal de ressentir une déprime passagère quand « nous lâchons le monde du plaisir et un état de liberté pour retrouver les tensions d’un environnement plus contraignant. » La perspective de la rentrée et son anticipation anxieuse sont même souvent plus pénibles que la reprise elle-même.

Accepter nos réticences

La rentrée est inévitablement une période de transition et de réadaptation. « Au lieu d’éviter cette réalité et nos ressentis, mieux vaut les accueillir pleinement, conseille Marc Doucet. Mais tout en avançant avec lucidité, on a justement le droit de résister un peu, de remettre en cause nos certitudes. » Car la rentrée et ses doutes offrent aussi l’occasion d’un nouvel élan...

Reprendre progressivement

« Il est important de commencer par des tâches faciles, d’atteindre des objectifs modestes, préconise le psychologue. Attention à ne pas retomber à nouveau dans la réaction à l’urgence ! » Un retour graduel passe par exemple par le fait d’allouer une journée consacrée à soi, au calme. « Recommencer le sport, les loisirs, des activités culturelles, tout cela aide beaucoup à vivre la transition », ajoute Marc Doucet.

En somme, la rentrée est une étape nécessaire, à « replacer dans un continuum, dans un processus normal et positif ».