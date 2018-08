Courtney Love a finalement vendu son taudis à gros rabais

On peut dire que Courtney Love ne l'a pas facile quand vient le temps d'investir son argent dans l'immobilier!

En effet, la musicienne a un passé plus ou moins glorieux en matière d’affaires immobilières, elle qui a été évincée de son appartement en 2011 pour avoir mis le feu aux rideaux avec une chandelle. Sans parler des images prises de l’appartement qu’elle partageait avec le défunt Kurt Cobain, qui avaient révélé que le couple iconique vivait dans des conditions exécrables.

Sa propriété située à Olympia, dans l’état de Washington ne fait pas exception à la règle et a été complètement abandonnée, si on se fie aux images et à la fiche de propriété partagée par le site web Variety. Courtney a acquis la maison en 1995 pour la somme de 447 000$ et l’a vendue à rabais, à 320 000$. Une perte de plus de 125 000$.

Il faut dire que la maison qui compte plus de 2000 pieds carrés de superficie habitable est dans un piteux état, ayant été laissée à l’abandon et entre les mains de quelques graffeurs zélés.

Toujours selon Variety, l’intérieur de la propriété serait en si mauvais état que des travaux majeurs seraient requis. Les nouveaux acheteurs peuvent toutefois compter sur un espace extérieur vaste où la nature est luxuriante.

