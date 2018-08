DUBÉ, Soeur Laurette S.M.R.

(Soeur Marie de Sainte-Nicole)



Décédée à Montréal, le 8 août 2018, à l'âge de 91 ans dont 61 ans de vie religieuse dans la Société de Marie Réparatrice.Originaire de Sainte-Cécile-de Lévrard, Nicolet (Québec), elle était la fille de feu Donald Dubé et de feu Eva Baril.Outre sa famille religieuse, elle laisse dans le deuil ses frères: Émilien (Jacqueline) Floricien, PMÉ, Raymond (Cécile), Pierre (son neveu-filleul) plusieurs autres neveux et nièces, arrière-neveux et arrière-nièces et ami(e)s.Selon ses dernières volontés, elle ne sera pas exposée.Les funérailles, en présence des cendres, seront célébrées en l'église Sainte-Colette, 11931, boul. Sainte-Colette, Montréal-Nord, Qc H1G 4T9, le samedi 18 août 2018 à 11h. La famille et la communauté recevront les condoléances à partir de 10h30.