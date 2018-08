BERNIER (née Saumur), Gratia



Le 6 août, à l'âge de 90 ans, est décédée Gratia Saumur, épouse de feu Léo Bernier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Thérèse (Mario), Jean-Yves (Louise), Bernard et Michelle (Daniel), ses petits-enfants Lyne, Julie, Catherine, Alexandre, Francis, Joel et Jennifer, ses arrière-petits-enfants Mélodie, Gabriel, Alexis et Milan, ses frères et soeurs, neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 19 août 2018 de 12h à 17h puis de 18h à 21h et le lundi 20 août 2018 dès 9h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900Les funérailles auront lieu le lundi 20 août 2018 à 11h30 à l'église La Nativité, 155 ch. St-Jean, La Prairie.