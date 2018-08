D’abord candidat pour Québec solidaire, il se présente finalement pour le Parti vert

Après s’être porté candidat pour Québec solidaire (QS) dans les Mille-Îles, voilà qu’Alain Joseph tentera se faire élire dans cette circonscription en portant les couleurs du Parti vert.

Le candidat transfuge a retourné sa veste le 10 juillet dernier, a-t-il confirmé au Journaldequebec.com.

Interrogé à savoir quelles raisons avait poussé le candidat à changer de parti, le principal intéressé a simplement évoqué que «les enjeux environnementaux de (sa) circonscription l’avaient convaincu de joindre un parti axé sur les enjeux réels des citoyens».

La responsable des relations avec les médias de Québec solidaire, Stéphanie Guévremont a pour sa part indiqué que M. Joseph s’était retiré à la demande du parti en raison de différends éprouvés avec l’association locale, ce que le principal intéressé n’a pas nié.

Ce dernier dit avoir connu des «difficultés» avec l’organisation quant à «(sa) façon de vouloir mener (sa) campagne».

«Mon équipe, moi et la circonscription avions des enjeux qui nous ont amenés à opter pour les Verts. Merci à tous de nous suivre dès le début! Le rêve est possible et bien réel !», a-t-il écrit sur Facebook.

En avril dernier, nous écrivions sur le candidat à l’époque où il briguait les suffrages avec QS, puisqu’il avait publié une vidéo de présentation originale dans laquelle il avait cassé la glace en effectuant quelques petits pas de danse!