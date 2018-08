PAQUET, Fr. Gaston, FC



À St-Sulpice, le 12 août 2018, est décédé à l'âge de 82 ans, dont 65 ans de vie religieuse, Fr. Gaston Paquet de la congrégation des Frères de la Charité.Né le 28 mai 1936 à St-Georges-de-Beauce, de Napoléon Paquet et Rose Hébert, Fr. Gaston Paquet est entré chez les Frères de la Charité où il fit profession en 1953.Pratiquement toute sa carrière d'éducateur s'est déroulée à St-Georges, dans l'enseignement jusqu'à sa retraite et, concurremment, dans de multiples bénévolats, notamment dans le scoutisme et la St-Vincent-de-Paul.En 2012, il a déménagé à Montréal, comme responsable de la communauté, ce qu'il a continué à partir de 2014 à St-Sulpice jusqu'à son décès.Outre ses confrères religieux, Fr. Gaston Paquet laisse dans le deuil ses deux soeurs: Marie, Jeanne et leurs conjoints, son frère Pierre, ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.Fr. Gaston Paquet sera exposé en la1445, Notre-DameSt-Sulpice, J5W 3V8Heures de visites: vendredi 17 août 2018, de 14 à 17 puis de 19 à 22h, et samedi, 18 août, de 9h jusqu'au départ pour les funérailles à 11h en l'église de St-Sulpice.Fr. Paquet sera inhumé au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, Montréal, dans le lot de la communauté.Au lieu de fleurs, des dons aux Frères de la Charité seraient appréciés pour leurs missions en Amérique Latine.