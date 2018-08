CARRIER, Rosaire



Au CHSLD Champlain, le 6 août 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé Rosaire Carrier, époux de Marie-Paule Lessard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, Richard (Nathalie Sergerie), Sonia (Steve Pinsonneault) et Nadia; ses petits-enfants: Jessica, Cedric, Vanessa, Mathieu, Maeva et Charlie; ses arrière-petits-enfants: Nathan, Mia, Juliette, Raphaël et Milie; ainsi que plusieurs frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 ch. de Chambly, St-HubertLa liturgie aura lieu le dimanche 19 août 2018, à 15h, en la chapelle du complexe.Des dons pour la fibrose pulmonaire seraient appréciés.Heures de visites: dimanche 19 août 2018 de 12h à 15h.Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs du CHSLD Champlain pour les soins et leur dévouement auprès de notre père.