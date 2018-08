VINCENT GAUDET, Huguette



À l'hôpital de Ste-Agathe-des-Monts, le 9 août 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Huguette Gaudet épouse de feu M. Bernard Vincent, dont elle a pris soin pendant plusieurs années.Elle laisse dans le deuil ses frères Gilles et Jean-Claude (Christiane), ses neveux et nièces Isabelle (Benoit), Sophie (Stéphane), Jean-Charles (Manon), Stéphanie (Éric), Heidi (Vincent) et Judith (Michel) ainsi que parents et amis.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel de l'hôpital de Ste-Agathe pour ses soins et son dévouement.Une rencontre aura lieu le mercredi 22 août 2018 dès 12h30, à laSTE-AGATHE-DES-MONTSLes funérailles suivront à 14h en l'église de Ste-Agathe-des-Monts.