ST-ARNEAULT, Reine Aimée



À Montréal, le dimanche 12 août 2018 est décédée, à l'âge de 91 ans, Reine Aimée St-Arneault, épouse de feu René Trudel.Elle laisse dans le deuil ses enfants René, Francine (Jacques), Normand (Lys-Anne) et Sylvain, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 19 août de 14h à 16h et de 18h à 19h30.