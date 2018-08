FRÉCHETTE, Marie-Claire



À Montréal, le 9 août 2018, est décédée Madame Marie-Claire Fréchette, épouse de feu Réal Lévesque.Elle laisse dans le deuil ses deux filles Brigitte et Nancy (Réjean), sa petite-fille Frédérique (Olivier), son frère Hervé, ses soeurs Aline et Mariette, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1255 rue Beaumont, Ville Mont-Royalle samedi 18 août 2018 de 11h à 15h30. Une cérémonie suivra en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des fleurs ou un don à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac.