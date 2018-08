RAYMOND, Marjolaine



À Laval, le 10 août 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée Madame Marjolaine Raymond, épouse de Monsieur Jean-Claude Raymond.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Jean-Pascal (Annie), ses petits-enfants; Mélissa, Nicholas et Cassandra ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 19 août 2018 de 14h à 16h30 suivi d'une réunion de prière en salon au complexe funéraire:La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Rose-de-Lima pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Fondation du CHUM serait apprécié en sa mémoire.