Et le gagnant est... Nissan

« Personne dans mon milieu n’a eu 150 véhicules dans sa vie et fait de la course. Nous avons prouvé, lors du week-end, que les Nissan Micra étaient indestructibles. Moteur, transmission, rien ne casse, même quand elles frappent le mur comme le maire l’a fait à quelques reprises. »

Or, cette bonne cause pourrait être la Fondation québécoise du cancer, à laquelle est associée l’écurie Dumoulin Compétition. Après la fameuse tonte, l’appareil serait vendu aux enchères.

« J’ai mal aux côtes et un peu partout, a-t-il fait savoir. Ç’a été très dur, plus dur que je le pensais, mais je suis heureux d’avoir participé aux deux courses.

« Je me suis fait un ami en fin de semaine, a répliqué Barrette. On a eu beaucoup de plaisir à s’affronter sur la piste et à l’extérieur. Il a parlé plus que moi, peut-être un peu trop, mais j’ai adoré mon expérience, que je vais sans doute renouveler l’an prochain. »