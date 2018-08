LEMAY, Elizabeth (née Bailey)



À Montréal, le dimanche 12 août 2018 est décédée, à l'âge de 76 ans, Mme Elizabeth Bailey, épouse de feu André Lemay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marc (Chantal Lambert) et Nathalie, ses petits-enfants Simon, Francis, Guillaume et Carol-Ann, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 17 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi, jour des funérailles, dès 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 13h en la chapelle du complexe.Des dons en sa mémoire à la Fondation Marie-Clarac seraient appréciés.