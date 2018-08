BLANCHARD, Serge



À Terrebonne, le 12 août 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé M. Serge Blanchard, époux de feu Pauline Levesque.Il laisse dans le deuil ses filles Manon, Brigitte, Lise et Sophie, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Gilles (Thérèse) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:le dimanche 19 août 2018 de 13h à 16h30. Une cérémonie aura lieu à 16h.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Adhémar Dion seraient appréciés.