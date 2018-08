GAUDET LABROSSE, Michelle



À L'Assomption, le 3 août 2018, est décédée Michelle Gaudet Labrosse.Elle laisse dans le deuil son conjoint Gérald, ses soeurs feu Jocelyne, Louise et Camille (Alain Turgeon), ses frères feu Yves et Serge ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 18 août en l'église de L'Assomption de 12h30 à 13h30. La célébration religieuse suivra de 13h30 à 14h30.À sa mémoire, un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec, et/ou au Groupe bénévoles de L'Assomption (CHSLD L'Assomption).450-589-5505 www.guilbault.info