DAGENAIS, Sylvie



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Sylvie, passionnée en arts plastiques, survenu à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 10 août 2018, à l'âge de 64 ans.Fille de feu Jean Dagenais et feu Jacqueline Fortin, outre son époux, Jean-Yves Richard, elle laisse dans la peine ses frères et soeurs, Jean-Pierre (Louise), Jacques (Linda), feu Marc-André (Line), Hélène, Louise (Francois), Michèle (Michel) et Francois (Geneviève), ses neveux et nièces ainsi que ses tantes, cousins, cousines et amis.La famille accueillera parents et amis au Mausolée St-Martin du complexe:le mercredi 22 août de 14h à 17h et de 19h à 21h, le jeudi 23 août de 9h à 11h. Suivra une courte cérémonie.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation québécoise des maladies mentales seraient appréciés.