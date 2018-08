Feux de forêt: la fumée rend le ciel aussi sombre qu'en pleine nuit

Des images partagées sur Facebook par Kiff Woolnough, un citoyen de Vanderhoof, une localité située dans le centre de la Colombie-Britannique, montrent un ciel complètement noir et une visibilité digne du milieu de la nuit, alors qu'il rentrait chez lui en voiture aux environs de 16 h.

La fumée noire et épaisse provenant d'un important brasier couvrant plus de 50 000 hectares situé à une trentaine de kilomètres à l'est de Vanderhoof.