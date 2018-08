Hendrix Lapierre se sent bien à la maison

SAGUENAY | Le tout premier choix au dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Hendrix Lapierre, a foulé la glace pour une première fois dans l’uniforme des Saguenéens de Chicoutimi, mercredi soir au Centre Georges Vézina.

Le joueur de centre de 16 ans est arrivé au Saguenay il y a quelques jours à peine pour passer du temps chez ses grands-parents avant de rejoindre sa famille de pension où il habite avec un autre espoir des Saguenéens, Thomas Ferland.

Lapierre avait un premier entraînement au programme mercredi soir à 19 h, mais il avait déjà sauté sur la glace du Centre Georges-Vézina la veille en compagnie de Théo Rochette, le deuxième choix de première ronde des Sags au dernier encan de la LHJMQ.

« On était censé jouer au Xbox ensemble, mais finalement on a appris que la glace était disponible », a rigolé Hendrix Lapierre. On en a alors profité pour faire quelques drills », a-t-il poursuivi.

Il s’agissait donc d’une deuxième présence pour Lapierre qui a trouvé que son premier entraînement entier avec les autres espoirs de l’organisation s’était très bien déroulé.

« J’étais fébrile, mais ça s’est très bien passé. C’est du bon calibre et j’ai déjà hâte au match de demain », a lancé celui qui portera le numéro 92 cette saison en honneur à sa date de naissance.

« Je suis né le neuvième jour du deuxième mois et j’ai toujours voulu ce numéro, mais je n’ai pas pu l’avoir dans le midget. Je trouve ça beau avoir ce numéro dans mon dos », a-t-il affirmé.

De l’action

En terminant, Lapierre et les autres espoirs présents au camp des recrues disputeront un match intraéquipe ce soir dès 19 h au domicile des Saguenéens.

Il sera intéressant de voir le duel qui opposera le principal intéressé (bleu) à Théo Rochette (blanc).