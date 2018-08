Il nous faudrait

Judéo-mécanicien, noir aux yeux bleus, féministe à temps partiel ou frappeur gaucher, on s’en fout. Ce qu’on veut, c’est de la compétence, de la volonté et de la vision. Ce qu’il nous faut, c’est du monde qui pense à nous avant de graisser ses affaires personnelles. Des députés qui s’occupent de leur comté comme de leur famille. Des ministres qui comprennent les conséquences de leurs décisions.

Des représentants qui s’effoirent sur la banquette et jouent sur leur tablette pendant 4 ans, on en a assez eu. Des décideurs qui remplissent les poches des ti-namis et qui mangent, voyagent et festoient sur le bras, on sauterait un tour.

Du matériel acheté pour rien, des systèmes informatiques nuls, des travaux à grands coûts réalisés tout croche ou inutilement et des lois qui écœurent et saignent les payeux de taxe, on a envie de prendre une petite pause.

Aussi, les menteurs aux promesses irréalisables, gardez-vous une grosse gêne. Mieux, restez chez vous.

LES BOTTINES

Nous glissons lentement dans la grande séduction des élections. Dans quelques jours, les poteaux nous afficheront toutes les fioles et on se fera pisser dans les oreilles du matin au soir. À nous d’allumer et de fouiller plus loin que la grandeur de l’affiche. Jamais on n’aura eu autant accès à l’info sur les candidats. Prenons le temps de les analyser, enquêter et prospecter avant de leur donner le siège, les responsabilités et notre argent à gérer.

Quant aux chefs, observons ce qu’ils jugent urgent ou secondaire, ce qu’ils ont comme perspective créative, ce dont ils sont capables... si les bottines peuvent suivre les babines.

Mêlons-nous de nos affaires.

MERCREDIAGE

Les fils de Messmer vont suivre les traces de leur père, mais ils ne le savent pas encore.

Walmart proposera des repas préparés rapidement. Costco réplique avec son macaroni au fromage pour 60 personnes.

Les Hells ne mettent jamais de crème solaire. Des durs à cuire.

Au golf, remplaçons le mot « boogie » pour « girafe ». Un cou au-dessus de la normale.

Les deux œufs qui sortaient ensemble ont cassé au petit déjeuner.

À DEMAIN

Ça va faire le niaisage.