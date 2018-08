Je sors, je reste

Coup de cœur

BALADO: Oprah’s Master Class

Si vous cherchez un balado qui vous portera à réflexion, faites l’écoute d’un épisode d’Oprah’s Master Class. La vedette de télévision invite des grandes stars de ce monde comme Jay-Z, Alicia Keys, Dwayne Johnson (The Rock), Justin Timberlake et plusieurs autres, à s’ouvrir sur leurs propres leçons de vie. On écoute les grandes stars se confier sur leurs périodes difficiles, de leur ascension dans le show-business et surtout ce qu’ils ont appris comme être humain.

Courtoisie

* Disponible sur iTunes depuis le 17 juillet

Je sors

MUSIQUE: le Québec chante 2018

Le festival de chant choral Le Québec chante 2018, lance son coup d’envoi ce soir, et se prolongera jusqu’à dimanche prochain. Pour cette première édition, le grand public aura la chance d’assister à trois concerts de chant choral. Ce soir, le vibrant quatuor Qw4rtz nous offre un spectacle unique, là où leurs quatre voix ne sont que le seul instrument.

Courtoisie

*Ce soir à 19h30 à la TOHU, 2345 rue Jarry Est, Montréal

SORTIR: journée internationale du rhum

Aujourd’hui, pour souligner la Journée internationale du rhum, le nouveau bar Paperplane MTL invite les Montréalais à goûter à cinq cocktails signature à base de rhum Bacardi, dans une ambiance festive, inspirée des Caraïbes. En effet, la musique reggae sera au rendez-vous.

Courtoisie

*Ce soir à 17h00 à Paperplane MTL, 4005 rue Notre-Dame Ouest

VARIÉTÉ: drag Superstars

Pour un spectacle où l’extravagance, les couleurs et la flamboyance sont au cœur des numéros, rendez-vous au méga-cabaret Drag Superstars. Des ex-participantes de

l’émission télé-réalité Ru Paul’s Drag Race, dont Bianca Del Rio, vous en mettront plein la vue sur scène.

*Ce soir à 20h à la Grande scène du Parc des Faubourgs, 1955-1975 rue Dorion

MUSIQUE: Laetitia Zonzambé

Découvrez autrement les rythmes africains avec la chanteuse Laetitia Zonzambé, considérée comme l’emblème de la musique africaine au Canada. Elle nous propose les chansons de son dernier opus Sanza Soul, qui veut dire en langue sango, un vêtement fait de différentes pièces de pagnes colorées.

Courtoisie

*Ce soir à 19h30 au Parc Painter, 260 rue Marcotte, Ville Saint-Laurent

CONCERT: Lovelytheband

D’origine de Los Angeles, le groupe Lovelytheband entame sa tournée nord-américaine et s’arrête dans la métropole pour un concert à L’Astral. Leur musique alternative et indie-pop américaine a séduit les foules et franchit le top 100 du Billboard Alternative Songs. La chanson Broken est leur dernier hit sorti, il y a quelques semaines.

Courtoisie

*Ce soir à 19h30 à L’Astral, 305 rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

LIVRE: Trois fois par jour – Desserts

Les magnifiques livres de Trois fois par jour deviennent aujourd’hui des incontournables de la cuisine au Québec. Marilou a su réinventer les saveurs de la gastronomie à la maison. Cet automne, elle lance en collaboration avec le photographe Alexandre Champagne, le tome Trois fois par jours – Desserts, où elle partage 100 nouvelles recettes saines et gourmandes de desserts. Attention, aux dents sucrées!

Courtoisie

*Sorti en librairie le 15 août

MAGAZINE: Elle Québec – édition de septembre

Avec la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse en couverture, Elle Québec nous offre une édition toute spéciale pour la rentrée. La chef rédactrice nous partage des trucs beauté « Do It Yourself ». Puis, on se plonge dans les tendances mode de l’automne et on se laisse bercer par les cartes postales d’Israël. Finalement, ne manquez pas les histoires vraies et poignantes des réfugiées au Québec.

Courtoisie

*Sorti 1er août. Disponible dans tous les kiosques

TÉLÉ: Brume

L’adaptation du roman de Stephen King The Mist, au grand écran, met en scène une cinquantaine de personnes coincées dans un supermarché du Maine, entourées par une étrange brume opaque. Dans ce drame fantastique, des créatures horribles prennent vie.

Courtoisie

*Ce soir à 22h sur les ondes de Canal Z