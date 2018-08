Je sors je reste 15 août 2018

Coup de cœur

TÉLÉ: La Grande Séduction

Devenu un classique du cinéma québécois, le film La Grande Séduction nous fait toujours autant sourire. Ses personnages colorés interprétés par Raymond Bouchard, David Boutin et Pierre Collin, nous plongent dans le monde d’un petit village lointain, où les habitants tentent une supercherie pour convaincre un médecin de s’y installer. Le scénario et le jeu des acteurs sont tout simplement savoureux.

*Ce soir à 21h sur les ondes de Télé-Québec

Je sors

MUSIQUE

Philippe Berghella

Le grand public a été séduit par sa voix dans le spectacle musical Don Juan. Depuis, Philippe Berghella accumule les projets. On l’a retrouvé à l’émission La Voix en 2014 et il maintenant réalise son troisième album Ma liberté. Découvrez l’artiste dans tous ses talents d’interprète et de compositeur.

*Ce soir à 17h à Bistro à Jojo, 1627 rue Saint-Denis

VARIÉTÉ

Sur la piste à Avila

Musique, théâtre et conte se marient dans la pièce Sur la piste à Avila, où un fils fait la promesse à son père souffrant, de retrouver le nom de chacun de ses ancêtres, jusqu’au premier. On est transporté des Îles-de-la-Madeleine, à la piste Avila, au Dixie Lee, jusqu’à l’auberge du village au palais de justice.

*Ce soir à 20h au Théâtre Desjardins- Cinquième Salle, 1111 rue Lapierre

ÉVÉNEMENT

Les Bals de l’été : Soca

Les Jardins Gamelin présente tous les mercredis Les Bals de l’été et ce soir, c’est sous les rythmes de soca que les passants pourront s’arrêter et danser en plein air. La troupe Children of the Sun vous fera voyager au cœur des Caraïbes, dans les rues du carnaval à Trinidad.

*Ce soir à 19h aux Jardins Gamelin, 1500 rue Berri

CINÉMA

1 :54

C’est sous un ciel étoilé que l’on présente le long métrage de Yan England 1 :54 qui suit les hauts et les bas du jeune Tim, âgé de 16 ans. Celui-ci est doté d’un talent sportif naturel, mais il et timide. La pression et l’intimidation le poussera au bout de ses limites, à un point de non-retour.

*Ce soir à 20h30 au Parc Goncourt, Avenue Goncourt

HUMOUR

Mercredi 100% Humour

Pour quelques dollars, venez rire un bon coup aux mercredis de l’humour. Faites la découverte d’humoristes de la relève et d’autres humoristes établis, qui montent sur scène tester du nouveau matériel. Ce soir, Anas Hassouna assure l’animation et vous réserve de belles surprises.

*Ce soir à 21h à L’Abreuvoir, 403 rue Ontario Est

Je reste

LIVRE

Explique-moi les aliments

Le chef et homme d’affaires Ricardo ne lance pas seulement un magazine ce mois-ci, mais bien un livre de recettes pour enfants. Le cordon bleu explique aux petits les secrets de la cuisine et des aliments. Il propose des astuces comme comment peler une mangue sans faire de dégâts ou encore comment cuisiner une omelette!

*Sorti en librairie le 13 août

ALBUM

Know de Jason Mraz

Depuis la sortie de son single Have It All, en avril dernier, les fans de Jason Mraz attendaient impatiemment la sortie de l’album Know. Composé de dix chansons, l’opus nous offre des balades et des pièces indie-rock hyper emballantes. Le compositeur-interprète a entre autres collaboré avec le groupe Raining Jane.

*Sorti le 10 août

DVD

Regard sur Juliette

Le réalisateur québécois Kim Nguyen nous transporte dans l’univers d’un jeune Américain qui tente de sauver un couple du Maghreb qui devra passer de l’autre côté d’un oléoduc grâce à la technologie en Afrique du Nord. Le drame sentimental est une version contemporaine et réinventé de la pièce Roméo et Juliette.

*Sortir le 14 août