La CAQ mise sur la formation technique et professionnelle

« En écoutant les employeurs, on se rend compte que le besoin de main-d’œuvre, pour des gens qui ont la formation professionnelle au secondaire ou des DEC techniques, est criant », explique le porte-parole de la CAQ en matière d’Éducation, Jean-François Roberge. De plus, ces emplois sont généralement bien rémunérés, ajoute-t-il.

Pour y arriver, la formation de François Legault veut augmenter le taux de diplomation chez ceux qui n’ont soit aucun diplôme, soit uniquement une 5e secondaire. Ceux-ci forment un peu plus de 30 % de la population, selon la CAQ. « L’idée n’est pas de diminuer les autres diplômes pour cibler la formation professionnelle et technique, mais de diminuer le nombre de gens qui sortent sans aucun diplôme qualifiant », explique Jean-François Roberge.

Un gouvernement Legault modifierait donc les programmes pour introduire plus de « flexibilité » afin que les étudiants puissent suivre des cours à temps partiel et participer à des stages, en plus de permettre l’alternance travail-études.

La CAQ mise plutôt sur des petites cohortes dans les cégeps en région pour certains programmes techniques. « Si on veut avoir davantage de programmes dans un cégep où il y a peu d’étudiants, ça veut dire qu’on accepte qu’il y ait des cohortes plus petites, même si ça coûte un peu plus cher à former », dit Jean-François Roberge.