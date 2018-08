La maître d’œuvre du ComediHa! Fest

Si le ComediHa! Fest-Québec vibre depuis une semaine grâce à ses 300 spectacles dans ses cinq lieux de diffusion, c’est un peu, beaucoup, grâce à Josée Charland.

Ancienne comptable parachutée dans le monde de l’humour il y a 20 ans, la gérante et productrice est aujourd’hui responsable de la plus imposante grille de programmation – sauf les six galas – du ComediHa! Fest, qui bat son plein jusqu’à dimanche.

Celle qui est à l’emploi de ComediHa! depuis cinq ans a commencé le travail en janvier dernier pour tricoter cette programmation de 300 spectacles auxquels participent 450 artistes et artisans.

Soirées ComediHa!

C’est à partir des soirées ComediHa! Club-Best Of, tournées pour la télé, qu’elle a eu l’idée de garder les humoristes en ville plus longtemps, et ainsi arriver à une telle grille horaire.

« Tant qu’à avoir 20, 25 humoristes sur place pour une captation télé, pourquoi ne pas les faire jouer en soirée ? s’est-elle questionnée. C’est là qu’on a commencé à réfléchir pour mettre des humoristes en solo, mais aussi des spectacles concepts, comme Comédie dans le noir, les Show XXX, les Open Mic. C’est comme ça qu’on a réussi à bâtir les horaires, dans une logique où on se dit “tant qu’à faire déplacer quelqu’un, faisons-le jouer”. »

Et la popularité de ces spectacles concepts ne se dément pas. « On refuse des gens chaque soir pour les Comédie dans le noir et les Show XXX, par exemple », dit-elle.

Une fois la grille complétée, Josée Charland passe en mode « service à la clientèle » durant le festival.

« J’ai un rapport particulier avec les artistes parce que ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu de l’humour, dit-elle. Quand ils arrivent ici, je suis leur point de chute, leur contact. On s’assure qu’ils savent où aller, qui rencontrer, quoi faire. »

Découvertes

Il reste une semaine au ComediHa! Fest, et quand on demande à Josée Charland les points forts de la programmation de cette dernière étape, elle affirme simplement qu’elle invite le public à la découverte.

« Si j’ai un conseil à donner aux gens, c’est de ne pas avoir peur de faire des découvertes. Qu’ils prennent une chance d’aller voir des noms qu’ils ne connaissent pas. Ces noms-là sont là pour une raison, ce n’est pas des gens qu’on choisit au hasard. Ce sont des humoristes qui ont six, sept, huit ans d’expérience et qui roulent leur bosse, qui vivent de leur humour à temps plein. Ce sont des professionnels de leur industrie. »